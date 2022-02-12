Володин: Совет Думы обсудит бесплатную госпитализацию детей-инвалидов с родителями

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Совет Думы на заседании в понедельник намерен обсудить законопроект, разрешающий родителям детей-инвалидов находиться с ними в медучреждениях бесплатно. Депутаты планируют рассмотреть инициативу в первом чтении на пленарном заседании во вторник, 15 февраля, сообщил в субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"В понедельник на заседании Совета Думы обсудим еще одно важное решение, которое позволит родителям детей-инвалидов, проходящих лечение в стационарах, находиться вместе, причем пребывание будет бесплатным. <…> Планируем рассмотреть этот законопроект, который внесли депутаты от "Единой России", на пленарном заседании 15 февраля", - отметил Володин.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в сентябре прошлого года, его авторами выступили депутаты фракции "Единая Россия" в Думе и сенаторы-единороссы. Законопроект предлагает признать наличие статуса "ребенок-инвалид" достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний. Ранее профильный комитет Госдумы по охране здоровья уже поддержал проект и рекомендовал депутатам принять его в первом чтении.

"Зачастую ребенку необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, а у его мамы и папы нет средств, чтобы быть рядом. Детям-инвалидам в такой ситуации особенно нужна поддержка и помощь близких", - отметил Володин.

По его словам, болезнь ребенка - самый непростой период для родителей, особенно если ребенок оказывается в больнице. Володин также напомнил, что за последние несколько лет Госдума приняла законы, "которые помогают родителям и детям не разлучаться на период лечения". Так, в частности, родителям разрешено пребывать в больницах с детьми до четырех лет, а по медицинским показаниям и с более старшими. Кроме того, родственники получили право находиться в реанимации вместе со своими близкими вне зависимости от возраста пациента.