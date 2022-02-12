Льготные категории школьников в Тюменской области обеспечат продуктами на время удаленки

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Льготные категории школьников, которые будут удаленно обучаться в крупных городах Тюменской области с 14 по 19 февраля, получат продуктовые наборы. Об этом сообщили в субботу журналистам в информационном центре правительства Тюменской области.

"Школьникам из льготных категорий в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Тюменском районе выдадут продуктовые наборы", - сказали в центре.

Также в регионе с 14 по 19 февраля приостановили программы спортивной подготовки в зданиях всех государственных и муниципальных образовательных организаций. Они будут проводиться с помощью дистанционных технологий. Исключение - тренировки членов сборных команд Тюменской области и членов спортивных сборных команд России, проходящих спортивную подготовку.

По данным на 11 февраля, в регионе зарегистрировали 2 795 случаев заражения. За всю пандемию зафиксировали 128 714 случаев заражения, выздоровел 89 141 человек, свободно 15,4% коек.