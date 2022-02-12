{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Льготные категории школьников в Тюменской области обеспечат продуктами на время удаленки

В регионе также приостановили программы спортивной подготовки в зданиях государственных образовательных учреждений

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Льготные категории школьников, которые будут удаленно обучаться в крупных городах Тюменской области с 14 по 19 февраля, получат продуктовые наборы. Об этом сообщили в субботу журналистам в информационном центре правительства Тюменской области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Школьникам из льготных категорий в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Тюменском районе выдадут продуктовые наборы", - сказали в центре.

Также в регионе с 14 по 19 февраля приостановили программы спортивной подготовки в зданиях всех государственных и муниципальных образовательных организаций. Они будут проводиться с помощью дистанционных технологий. Исключение - тренировки членов сборных команд Тюменской области и членов спортивных сборных команд России, проходящих спортивную подготовку.

По данным на 11 февраля, в регионе зарегистрировали 2 795 случаев заражения. За всю пандемию зафиксировали 128 714 случаев заражения, выздоровел 89 141 человек, свободно 15,4% коек.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19
Володин: Совет Думы обсудит бесплатную госпитализацию детей-инвалидов с родителями
Документ был внесен в нижнюю палату парламента в сентябре прошлого года, его авторами выступили депутаты фракции "Единая Россия" в Думе и сенаторы-единороссы
Читать полностью