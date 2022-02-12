В Сыктывкаре завершили ремонт теплосети, поврежденной при прокладке водопровода

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ремонт теплосети, поврежденной при бестраншейной прокладке водопровода, завершили в Сыктывкаре, где накануне ограничили подачу тепла в 35 многоквартирных домов. Замененный участок тепломагистрали вводится в работу, начинается подключение домов, сообщает Коми филиал ПАО "Т Плюс" на странице в социальной сети "ВКонтакте" в субботу.

"Специалисты Сыктывкарских тепловых сетей к 07:30 12 февраля завершили замену двух участков подающего и обратного трубопроводов магистральной теплотрассы №1 в районе пересечения улиц Куратова и Интернациональной. Ввод теплотрассы в работу и подключение потребителей будут производить плавно и поэтапно, чтобы не допустить повреждения внутридомовых коммуникаций", - говорится в сообщении.

По информации компании, к процессу привлекли жилищные организации, обслуживающие многоквартирные дома, которые попали в зону ограничения тепла. На полное восстановление температурного режима в зданиях потребуется еще несколько часов.

Магистральный трубопровод вместе с лотковым каналом повредила сторонняя организация при производстве работ по устройству трубопровода холодного водоснабжения методом бестраншейной прокладки. Для ремонта сети пришлось ограничить теплоснабжение 35 жилых домов. На устранении дефекта всю ночь работали бригады Сыктывкарских тепловых сетей численностью порядка 20 человек и восьми единиц техники.

Прокуратура Сыктывкара организовала проведение проверки в связи с ограничением теплоснабжения 35 многоквартирных домов. При проведении проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о подготовке объектов коммунальной инфраструктуры с эксплуатацией в условиях отопительного периода, а также соблюдению прав граждан на надлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг.