Зюганов сообщил, что его выпишут через два-три дня

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, на днях попавший в больницу, заявил, что чувствует себя хорошо. Как сообщил сам политик ТАСС, его госпитализация носит профилактический характер, выписка из ЦКБ планируется через несколько дней.

"Все нормально, трудимся, работаем, профилактику проходим. У меня есть свои тут [причины], у меня была сложная операция в свое время, поэтому я после этого вынужден проходить диспансеризацию, профилактику, и особенно в условиях такой пандемии", - сказал он агентству в субботу.

"Сейчас вот проверяют, дело не в нем, у меня тут прочие вопросы", - ответил лидер компартии на вопрос, есть ли подозрение на коронавирус. Зюганов добавил, что находится в рабочем состоянии и продолжает трудиться.

По словам лидера коммунистов, госпитализация не продлится долго, его должны выписать из ЦКБ уже в ближайшие дни. "Я тут свою профилактику пройду, что нужно, мне еще пару-тройку дней надо, я обычно долго не лежу", - спрогнозировал политик.

Ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил ТАСС о плановой профилактической госпитализации Зюганова с четверга и ориентировочно до конца недели. По его словам, это не связано "ни с какими вирусами", Зюганов чувствует себя отлично. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в свою очередь сообщил, что Зюганов находится в ЦКБ с признаками ОРВИ, компьютерная томография показала отсутствие поражения легких, ситуация позволяет выписаться из больницы.