Рекультивация полигона "Красный бор в Ленобласти начнется весной

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Проектная документация по рекультивации полигона опасных химических отходов "Красный Бор" в пригороде Санкт-Петербурга сдана государственному заказчику, работы начнутся весной. Об этом заявил ТАСС директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев.

"По "Красному Бору" полностью разработана проектная документация. Сегодня с Минприроды идет работа по подготовке контракта, чтобы весной с началом строительного сезона мы смогли бы приступить к работам", - сказал Лебедев.

По его словам, проект рекультивации состоит из двух частей. Первая часть связана с созданием противофильтрационной завесы, которая надежно изолирует полигон от окружающей среды, также завесу оснастят системой датчиков, которые позволят следить за состоянием полигона. Эта часть проекта прошла экологическую и государственную экспертизы.

"Вторая часть проектной документации сопряжена с переработкой сложных, жидких отходов, которые там сегодня находятся в пяти открытых картах. На эту часть проекта получена экологическая экспертиза, в настоящее время завершается рассмотрение в Главгосэкспертизе", - добавил Лебедев.

"Красный Бор" в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Он был открыт в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. Территория включает 70 карт-накопителей площадью 46 га, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году размещено порядка 2 млн т отходов различных классов опасности.

Правительство России в феврале 2020 года назначило предприятие "Федеральный экологический оператор" (входит в госкорпорацию "Росатом") исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне, проводимых по федеральному проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Работы предполагается выполнить к 2024 году.