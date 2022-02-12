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Умерла Зинаида Кириенко

Путин сказал, что уход Зинаиды Кириенко является невосполнимой утратой для кинематографа

Президент отметил, что творческое наследие актрисы и незабываемые роли навсегда останутся с нами

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие, искренние соболезнования и слова поддержки в связи со смертью народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко. Телеграмма в адрес родных и близких ушедшей актрисы опубликована в субботу на сайте Кремля.

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"Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделенной ярким талантом и душевной щедростью. Ее уход - большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры", - отмечается в телеграмме.

Глава государства также добавил, что творческое наследие актрисы и незабываемые роли навсегда останутся с нами. "Останется добрая, светлая память о ней", - добавил президент.

Как ранее сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ, Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова "Тихий Дон" и "Судьба человека", ранее попавшая в больницу с коронавирусной инфекцией, умерла в ночь на субботу в возрасте 88 лет. Прощание с ней пройдет 15 февраля в Доме кино в Москве, похороны - на Троекуровском кладбище.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияУмерла Зинаида Кириенко
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