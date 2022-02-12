Под Калининградом нашли орден Красной Звезды участника боев на Халхин-Голе в 1939 году

КАЛИНИНГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Орден Красной Звезды, принадлежащий уроженцу Украинской ССР, участнику боев между советско-монгольскими силами и войсками милитаристской Японии на реке Халхин-Гол в 1939 году, разгрома японской Квантунской армии в 1945 году, нашли в Калининградской области. Поисковики разыскивают родственников героя тех вооруженных конфликтов, чтобы передать им боевую награду, сообщил ТАСС в субботу председатель совета региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

"Орден Красной Звезды при выполнении земляных работ на придомовой территории нашел житель приморского поселка городского типа Янтарный Алексей Ермилов. Он и передал награду поисковикам отряда "Совесть", - рассказал собеседник.

Поскольку орден находился в сухой песчаной почве, он хорошо сохранился, отчетливо читается и выбитый на оборотной стороне номер награды. По документам Центрального архива Министерства обороны России поисковики установили, что в августе 1945 года этим орденом наградили 33-летнего техника-лейтенанта, командира взвода подвижных средств связи 907-го отдельного батальона связи Павел Трофимович Савченко, уроженца Сталинской области Украинской ССР.

В наградном листе офицера Савченко говорится: "В период событий по разгрому японского империализма товарищ Савченко проявил умелое руководство по организации связи подвижных средств по доставке пакетов частям штаба группы. Вся корреспонденция доставлялась своевременно и в срок, что обеспечило выполнение боевых задач. Помимо основной работы товарищ Савченко большое внимание уделял ремонту автотранспорта. Достоин награждения правительственной наградой - орденом "Красная Звезда".

О том, что Савченко был отважным воином, свидетельствуют и другие награды, которые значатся в его архивной учетной карточке: две медали "За боевые заслуги", врученные в 1939 и 1945 годах, еще один орден Красной Звезды - в 1948 году, медаль "За победу над Японией", монгольский орден "Полярная звезда", знак этой страны "Участнику боев у Халхин-Гола".

"Очевидно, что Павел Савченко здравствовал в послевоенные годы. Остается узнать: как найденный орден оказался на территории Калининградской области? Либо офицер служил здесь, либо приезжал в гости к родным или сослуживцам и потерял его. <...> Ответы на эти и другие вопросы надеемся получить после дополнительного запроса в Центральный архив МО", - говорит Хисамов. А пока калининградские поисковики, а также их коллеги c Украины, с которыми у отряда "Совесть" прочные связи, и из других российских регионов ведут поиски родственников героя, чтобы передать им награду.