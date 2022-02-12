Власти Мордовии ожидают 3 тыс. гостей во время проведения финала WorldSkills Russia

ТАСС, 12 февраля. Власти Мордовии задействуют созданную к чемпионату мира по футболу инфраструктуру для проведения в 2022 году финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) и Форума движения "Ворлдскиллс Россия". Всего ожидается 3 тыс. гостей, рассказала в субботу ТАСС заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Марина Жулина.

"Проведение таких крупных событий - это серьезная поддержка для туристской отрасли региона. На чемпионат WorldSkills ожидается порядка 1 300 гостей, а сразу после него в Саранске пройдет форум экспертов движения WorldSkills, на котором ожидается до 3 000 участников. Более 10 дней отели будут работать с максимальной загрузкой. Туринфраструктура готова, Саранск проделал большой путь по ее развитию при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, и наследие чемпионата работает - это и классифицированный номерной фонд, включая отели международных брендов, и обновленные аэропорт, ж/д вокзалы, современные точки питания, объекты показа и уровень сервиса в целом", - рассказала Жулина.

По ее словам, в 2021 году турпоток в Мордовию вырос на 65% к уровню 2020 года, однако в целом рынок туризма пока не восстановился полностью, так как остается менее активным поток деловых туристов, также пришлось отменить либо провести в онлайн-формате ряд событийных мероприятий, совпавших по датам с волнами пандемии.

Мордовия получила право на проведение финала чемпионата по профессиональному мастерству в дистанционно-очном формате в 2022 году по результатам конкурсного отбора. Оргкомитет нацфинала WorldSkills Russia возглавил глава Мордовии Артем Здунов.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.