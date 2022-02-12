РИМ, 12 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В Венеции начался карнавал. Как указывается на официальном сайте мероприятия, в субботу начнутся первые события из программы. Карнавал продлится до 1 марта, на которое в этом году выпадает "жирный вторник" по католическому календарю перед постом, предваряющим Пасху (17 апреля).

Как корреспонденту ТАСС пояснили в пресс-службе организаторов карнавала, в этом году вследствие эпидемиологической ситуации не состоятся центральные события, такие как "Полет ангела" с колокольни на площади Святого Марка, шествие Марий, а также водное шоу и парад гондол на Большом канале. "В этом году предусмотрены уличные спектакли на открытых площадках, а сама программа сочетает живые представления с мероприятиями в формате онлайн", - рассказали в пресс-службе. Там также напомнили, что в прошлом году в условиях строгих ограничений в связи с пандемией карнавал прошел полностью в формате онлайн.

В этом году темой карнавала выбрана фраза "Вспомнить будущее", воодушевленная высказыванием Сальвадора Дали: "лучше всего я помню будущее". "Карнавал - это сюрреалистическая игра, вне какой-либо логики. Помнить будущее - это парадокс, но именно это отвечает духу карнавала", - говорится в пояснении организаторов. "Я думал о нашем будущем, о будущем нашего города, дышащего прошлым, которое порождает новую жизнь. Это место полно противоречий, здесь реальность сливается со сном", - пояснил концепцию праздника художественный руководитель карнавала Массимо Кеккетто, сценограф театра "Ла Фениче".

Вечера и балы

В программе карнавала - спектакли, уличные представления, игры и дидактические занятия для детей, виртуальный конкурс на лучшую маску. Карнавальные площадки расположатся не только на островной исторической части Венеции, но и в материковых районах - Местре, Маргера, а также на островах лагуны. Возобновляются в этом году и официальные "Ужины карнавала" в одном из венецианских дворцов, где расположено казино Венеции. Как корреспонденту ТАСС рассказала в субботу организатор и оформитель восьми вечеров, которые пройдут в рамках карнавала, Антония Сауттер, они пройдут под названием "Имаджинариум Венеции". "Это будет комплексное шоу с музыкальным сопровождением, которое погружает в магию Венеции и ее историю, насчитывающую 1 600 лет", - рассказала собеседница агентства. "Мы счастливы участвовать в этом проекте, особенно в этом году. Мы надеемся, что этот карнавал даст надежду и свет после почти двух лет пандемии, когда жизнь, как казалось, остановилась", - добавила она.

Сауттер также указала, что вечера будут проходить при соблюдении всех действующих эпидемиологических норм. Параллельно она организует сопутствующее карнавалу событие - "Бал дожа", который пройдет 26 февраля под также символическим названием "Время нового Ренессанса". "После двух лет фактического простоя, когда не проводилось никаких событий, не только в карнавальный период, нам необходим этот глоток радости, волшебства и легкости", - заключила собеседница агентства, занимающаяся продвижением венецианских традиций.

Хотя на прибытие большого числа туристов, как это было в допандемийные годы, городским властям надеяться не приходится, тем не менее ряженые могут появиться на улицах Венеции, как и раньше. С 11 февраля в Италии отменен масочный режим на открытом воздухе, и любители карнавала смогут продемонстрировать искусные костюмы и настоящие маски.

Карнавалы во времена пандемии

В Италии существует несколько десятков известных карнавалов, которые проходят в разных городах. Не все смогут вернуться к традиционным шествиям, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации. Это связано и с пандемией, и с отсутствием финансирования.

Карнавалы готовятся в течение всего года. В день начала карнавального периода Министерство по делам культуры Италии объявило о выделении средств на поддержание "традиций исторических карнавалов". "Исторические карнавалы составляют важное наследие наших территорий, служат сохранению культурных и народно-исторических традиций. Важно оказать поддержку этому сектору", - указал министр по делам культуры Дарио Франческини.