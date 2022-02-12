Массовая гонка "Лыжня России" прошла в 40-й раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Пандемия внесла коррективы во Всероссийскую массовую гонку "Лыжня России - 2022", которая в этом году отмечает 40-летний юбилей. Каждый участник должен был предъявить QR-код или ПЦР-тест, некоторым регионам пришлось перенести или отменить забег из-за эпидобстановки.

На автодроме "Игора драйв" "Лыжня России" впервые объединила на одной площадке участников из Ленинградской области и Петербурга.

"К участию допускались граждане России и других государств, имеющие справку о допуске врача и справку, подтверждающую перенесенное заболевание или вакцинацию. Если у участника есть противопоказания, ему нужно было показать ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до предъявления. Допуск участников и зрителей был возможен только при предъявлении QR-кода. Участники допускались на массовый старт группами по 500 человек", - рассказал ТАСС председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов.

Он добавил, что за победу в гонке боролись около 2 тыс. участников из Петербурга и более 500 жителей Ленобласти. Для участников развернули полевую кухню с гречневой кашей и горячим чаем. Объединение города и области стало некой репетицией перед предстоящим в 2023 году российским этапом чемпионата мира FIA "Формула 1", который также пройдет на территории спорткомплекса "Игора драйв".

В Карелии массовые гонки в рамках "Лыжни России" прошли 12 февраля во всех районах республики, основной площадкой стал Петрозаводск. Как рассказали ТАСС в региональном министерстве образования и спорта, заранее на старт зарегистрировались более 1,1 тыс. человек. В Мурманской области старт лыжной гонки отменен в связи с подъемом заболеваемости. В Ненецком автономном округе (НАО) забег перенесли на 13 марта, в Вологодской области - на 6 марта.

Сахалинская область первой вышла на старт

Первым регионом, где в субботу стартовала гонка "Лыжня России", стала Сахалинская область. В мероприятии приняли участие около 5 тыс. человек. В зависимости от возраста, лыжники прошли дистанцию от 200 м до 10 км. Начать всероссийское мероприятие планировалось на Камчатке, но там гонку перенесли на 7 марта из-за неблагополучной эпидобстановки.

В Приморье "Лыжня России" была организована сразу в нескольких муниципалитетах. На острове Русском также состоялся масс-старт на дистанцию 2 022 м, посвященный проведению во Владивостоке в 2022 году VII Международных спортивных игр "Дети Азии". Подождать с проведением гонки решили северные уголки региона из-за низкой температуры - до минус 32 градусов. В Якутии акция традиционно пройдет в марте.

В Краснодарском крае, на одном из горных курортов Сочи также прошел один из этапов гонки. По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, заявки на участие подали почти 300 человек. На сайте горнолыжного курорта "Газпром", куда входит лыжный комплекс, отмечается, что для участия были необходимы не только страховка и медицинский допуск к соревнованиям, но и QR-код о прохождении вакцинации от коронавируса.

В Уральском федеральном округе также не все регионы присоединились к акции "Лыжня России". В Ямало-Ненецком автономном округе забеги отменили из-за коронавируса. В Тюменской области "Лыжня России" пройдет в марте. В Нижнем Тагиле из-за антиковидных ограничений на старт вышли только профессиональные спортсмены. В Екатеринбурге решили отказаться от центрального старта: работало семь площадок, оборудованных пунктами обогрева и теплыми раздевалками.

Челябинская область стала регионом, где забеги прошли во всех 43 муниципалитетах. По данным властей, планировалось, что в них примут участие 20 тыс. человек. Центральные старты прошли в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.

Волейбол на снегу в Сибири

В Сибири в эти выходные стоят морозы с температурой 30 градусов и ниже, в связи с чем в некоторых муниципалитетах забеги перенесли. Там же, где лыжня состоялась, участникам и болельщикам предлагали разные способы обогрева. Так, в Новосибирской области все желающие могли сыграть в волейбол на снегу или сдать нормы ГТО, в Кузбассе угощали гречневой кашей и горячим чаем, в Томске участникам выдавали на финише шапки с надписью "Лыжня России - 2022".

Центральный федеральный округ поддержал олимпийцев

В регионах ЦФО старты "Лыжни России" прошли под знаком победы наших олимпийцев в Пекине. В Липецкой области, где в соревнованиях участвовали дети и взрослые, была впервые организована онлайн-трансляция на большом экране. В этом году состоялись два дополнительных забега - детский, приуроченный к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, и костюмированный - некоторые жители пришли в нарядах Деда Мороза, Снегурочки, индейца и принцессы, а маленькие лыжники переоделись в драконов, лисичек и русалок. Их также окружили ростовые куклы - белый Мишка Луми, тигр и снеговик Олоф.

В Тульской области в соревнованиях приняли участие порядка 5 тыс. человек, самому маленькому лыжнику - два года, а самому опытному - 77 лет.

В Тамбове во время самого забега прошел конкурс оригинальных лыжных костюмов - в забеге поучаствовала молодежь в образах медведя, волка, петуха, обезьяны, тигра и несколько "поросят".

Власти нескольких регионов Поволжья перенесли соревнования в онлайн-формат. Так поступили, например, в Пермском крае и Саратовской области. Тем не менее в Уфе, Ижевске, Казани, Саранске, Ульяновске и Нижнем Новгороде массовые гонки состоялись в субботу. Планируется, что в лыжных забегах 13 февраля примут участие 200 человек на территории СКФО - в Карачаево-Черкесии на трассе "Русская поляна".

"Лыжня России" - самое массовое спортивное мероприятие в России, которое проводится с 1982 года, объединяя любителей лыжных гонок по всей стране. Всего доступно две дистанции - 5 и 10 км.