В Дагестане презентовали концепции развития махачкалинской набережной и Эльтавского леса

МАХАЧКАЛА, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Махачкалы планируют благоустроить в 2022 году городскую набережную и Эльтавский лес, который является особо охраняемой зоной. В создании концепций развития данных территорий приняли участие жители города, сообщается в субботу на официальной странице мэра города Салмана Дадаева в Instagram.

"У нас уже запланирована в этом году реализация благоустройства Эльтавского леса и части набережной. Это будет первый этап, который планируется реализовать в этом году. Помимо этого, у нас запланирована реконструкция парка Ленинского Комсомола, она тоже будет завершена в 2022 году. Таким образом, мы подходим к комплексному благоустройству города, созданию зеленого каркаса", - приводятся в публикации слова врио заместителя главы администрации города Махачкалы Бахтияра Уллаева.

Обсуждение концепций Эльтавского леса и городской набережной прошло в рамках проекта "Экосистема Махачкалы" по инициативе главы города. В их основу включены результаты предпроектного анализа, социокультурных и экологических исследований, а также предложения и идеи жителей.

"Именно горожане являются главными пользователями городского пространства и ключевыми адресатами его трансформации. Поэтому современные, комфортные условия для жизни и работы города будут создаваться при непосредственном участии и благодаря вовлеченности горожан", - отметил Дадаев.

В 2021 году Эльтавский лес получил статус особо охраняемой зоны. В результате судебных разбирательств удалось вернуть в собственность муниципалитета часть незаконно оформленных земельных участков леса. На его территории будет создана инфраструктура для развития лесопарка - зоны отдыха для горожан, оборудованные спортивные площадки и детская игровая зона.