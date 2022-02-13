Эксперт: заражение "омикроном" может привести к нейроковиду и системным воспалениям

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Заражение штаммом коронавируса "омикрон" может привести к нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.

"Несмотря на более легкое течение "омикрона", важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы - нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении "омикроном". У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления", - сказал он.

Эксперт также отметил, что сейчас наступило лучшее время пройти ревакцинацию для тех, кто этого еще не сделал. "Пятая волна, волна "омикрона", уже отступает. И сейчас как раз самое время пройти ревакцинацию тем, кто еще этого не сделал. Потому что, как показала практика, это обеспечивает защиту от "омикрона" и коронавируса в целом по крайней мере на первые два-три месяца после введения бустерной дозы", - заявил он.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 84 регионах РФ.