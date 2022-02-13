В Оттаве началась третья неделя протеста

ОТТАВА, 13 февраля. /ТАСС/. Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками, продолжается в Оттаве уже пятнадцатый день.

По свидетельству корреспондента ТАСС, в субботу центр Оттавы вновь, как и все прошлые выходные, заполнен автомобилями и протестующими. Многие пришли на акцию с детьми, которых дальнобойщики угощают конфетами и чипсами, а дети им дарят свои рисунки. В нескольких местах громко играет музыка, люди танцуют и поют, многие завернуты в канадские флаги. За происходящим спокойно наблюдают полицейские, некоторые из них улыбаются митингующим. Агрессивно настроенных людей корреспондент ТАСС не видел.

"Я здесь с первого дня. Мы не уйдем до тех пор, пока наши требования об отмене всех коронавирусных ограничений не будут выполнены. Праздник свободы и свободных людей будет продолжаться", - сказал в субботу корреспонденту ТАСС водитель одного из грузовиков. Он даже снял со своей машины несколько колес, как это сделали и некоторые другие его соратники. "Это должно показать властям наш настрой", - пояснил протестующий, подчеркнув, что ни он, ни другие участники акции не боятся их возможного силового разгона полицией.

Часть магазинов, кафе, забегаловок и ресторанов в центре Оттавы по-прежнему закрыты, но многие работают. Одна из фотостудий даже зарабатывает на протестах - на ее витрине выставлена на продажу большая фотография с митинга дальнобойщиков.

О количестве митингующих в субботу полиция не сообщает, но оно примерно сопоставимо с число участников демонстраций в прошлые выходные, когда, по данным стражей порядка, в центре города собиралось до 18 тыс. человек.

Меры безопасности

Полицейские заблокировали некоторые улицы, ведущие в центр города, чтобы не допустить подъезда новых автомобилей на акцию протеста. В настоящее время видимая их работа заключается в основном в патрулировании митинга небольшими группами. Речи о выдавливании протестующих из центра Оттавы по-прежнему нет, так как, по словам властей, у полиции просто нет на это ресурсов. Ранее мэрия и управление полиции Оттавы запросили у федерального правительства прислать им дополнительно 1,8 тыс. полицейских, но до сих столь существенного подкрепления не получено.

В пятницу глава провинции Онтарио (Оттава расположена на ее территории) Даг Форд пригрозил митингующим серьезными последствиями, если они будут продолжать свою акцию. Максимальное наказание, которое грозит протестующим, - это штраф до $100 тыс. или год тюрьмы. Кроме того, дальнобойщиков могут лишить лицензий на работу и отобрать права.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что "все варианты на столе" для прекращения митинга в Оттаве. "Эта нелегальная деятельность должна прекратиться, она будет прекращена", - сказал он, но уточнил, что привлечение военных по-прежнему не рассматривается, и ситуацией будут заниматься исключительно правоохранительные органы. Он также призвал протестующих "возвращаться домой".

Эффект протестов

Несмотря на то что официальные власти по-прежнему игнорируют предложения о переговорах с протестующими и заявляют, что не будут идти у них на поводу, требования дальнобойщиков постепенно начинают выполняться. В начале февраля главный санитарный врач Канады Тереза Тэм заявила, что властям страны следует пересмотреть текущие рестрикции, связанные с пандемией коронавируса, в том числе необходимость паспортов вакцинации.

В провинциях Альберта, Манитоба и Саскачеван уже объявлено, что все ограничения, связанные с пандемией, будут полностью отменены с 1 по 15 марта. Власти Онтарио собираются объявить свой план отказа от ограничений на следующей неделе. Однако власти не связывают это с протестами. Например, Форд в пятницу заявил, что его правительство и до начала протестов изучало такую идею.

На следующей неделе федеральные власти также намерены объявить об ослаблении коронавирусных ограничений на границе.