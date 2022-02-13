Эксперт считает, что соцсети в мире будут развиваться без единого свода правил

"Я буду очень удивлен, если будут найдены общие подходы к регулированию [соцсетей] по всему миру <...>. Слишком много конфликтов интересов между государствами, что ведет к расколу в культурном влиянии", - сказал он.

Эксперт также скептически оценил перспективы возникновения единой глобальной социальной сети, несмотря на то, что появление таковой "было бы хорошим событием". "Если бы появилась суперсоцсеть, это означало бы тотальную монополию, которую, например, не потерпела бы Еврокомиссия <...>. В настоящее время это невозможно", - убежден Глур.

По его словам, сейчас ближе всего к образцу всемирной социальной сети приблизилась Facebook, однако ее регулирование компанией Meta вызывает многочисленные вопросы. В сентябре прошлого года газета The Wall Street Journal начала публикацию серии статей о вредоносных практиках в работе компании и принадлежащих ей сервисов. Источником материала для статей стали внутренние документы, которые бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген передала журналисту газеты. В них речь шла, в частности, о том, что соцсети компании продвигали контент, потенциально опасный для здоровья пользователей, но вызывавший у них интерес (например, уже страдающим анорексией девочкам рекомендовали подписываться на группы, где обсуждалось похудение). Для привлечения внимания продвигался или не отфильтровывался радикальный и даже экстремистский контент.

25 октября 2021 года с разоблачительными материалами выступил уже целый консорциум американских изданий. Источником вновь стали полученные журналистами внутренние документы. Как выяснилось, компания практически никак не фильтровала контент за пределами США, что вело к использованию ее соцсетей для разжигания ненависти и ксенофобских настроений, например в Эфиопии и Индии. Внутри США мониторинг тоже был значительно ослаблен после выборов президента в 2020 году.

Государственный контроль

Глава Meta Марк Цукерберг выступает за более жесткие нормы государственного регулирования социальных сетей и за их ответственность в модерировании контента. По мнению Питера Глура, поддержка Цукербергом госрегулирования призвана оправдать введение более жесткой политики модерации, которую компания сама не решается ввести. "Я могу понять Facebook, который хочет спрятаться за законом, потому что они не хотят быть полицейским, а если появятся четкие правила, то они начнут применять соответствующую политику", - сказал эксперт.