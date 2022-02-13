Эксперт: выпускные экзамены в школах и вузах России должны проходить в доковидном формате

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Выпускные экзамены в российских школах и вузах стоит проводить в том формате, в котором они проходили до пандемии коронавируса, однако только с соблюдением противоэпидемических норм, предписанных Роспотребнадзором. Таким мнением поделилась с ТАСС академический директор школы "Летово" Наталия Любомирская.

"Выпускные экзамены в школах и вузах вполне можно проводить в доковидном формате, просто с соблюдением определенных норм. Конечно, экзамен должен быть серьезным, и упрощенные форматы тут ни к чему. Мне кажется, ту же базовую математику, например, все равно надо сдавать всем. Потому что все-таки формат ЕГЭ - это некая гарантия того, что выпускники имеют определенный уровень знаний", - сказала она.

Тем не менее, учитывая, как вырос уровень цифровой грамотности у педагогов и уровень развития детей в вопросе использования цифровых технологий за последние два года, проведение ЕГЭ в онлайн-формате выглядит уже более привлекательно, отметила директор цифрового образовательного ресурса "ЯКласс" Екатерина Рыжова.

"За последние два года сильно вырос уровень цифровой грамотности педагогов, а дети сейчас намного более развиты в вопросе использования технологий в обучении. Им будет намного проще и комфортнее сдавать экзамены на компьютере, а если ЕГЭ будет проводиться на цифровой платформе, которой они пользуются в повседневной учебе, они будут чувствовать себя намного увереннее, что позитивно скажется на результатах экзамена", - заявила она ТАСС.

Кроме того, онлайн-сдачу ЕГЭ проще организовать с точки зрения количества людей, которые будут контролировать процесс. Будут также снижены риски распространения коронавирусной инфекции, уверена эксперт. "Цифровые ресурсы дают возможность не допустить обмена информацией между учениками, а автоматизация проведения тестирования позволяет приглашать меньшее количество учителей и административного персонала для наблюдения за проведением экзамена, что снижает риск массовых заражений вирусом", - заключила Рыжова.