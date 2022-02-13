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Создание единой базы цифровых профилей иностранцев проходит согласование ведомств

В МВД отметили, что формирование базы данных государственной системы миграционного и регистрационного учета предусмотрено соответствующим проектом федерального закона
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Вопрос создания единой информационной платформы с данными цифровых профилей иностранных граждан в России проходит согласование на межведомственном уровне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

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В МВД отметили, что формирование базы данных государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовление, оформление и контроль обращения документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина, подготовка информационно-технологической инфраструктуры предусмотрены соответствующим проектом федерального закона. "В настоящее время по законопроекту проводятся согласительные процедуры межведомственного уровня", - сказал собеседник агентства.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 18 января на совещании о мерах по повышению качества государственного управления и предоставления государственных услуг в сфере миграции отметил важность создания единой цифровой платформы, которая содержала бы информацию об иностранных гражданах и миграционных потоках. По его словам, актуальность ее создания особо возрастает с учетом того, что приток мигрантов в страну, даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, все равно будет расти. Медведев также подчеркнул, что работа над проектом стратегии комплексной информатизации государственного управления миграционными процессами идет медленно, с нарушением сроков, с опозданием почти на год.

По данным МВД России, в прошлом году иностранные граждане совершили в России больше преступлений, чем в 2020 году. При этом количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства сократилось.

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