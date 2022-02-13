В Новосибирске весной планируется предварительная сборка установки БНЗТ для лечения рака

НОВОСИБИРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН планируют начать предварительную сборку части ускорительного комплекса для лечения рака по перспективному методу бор-нейтронозахватной терапии в апреле 2022 года на базе института в Новосибирске. В дальнейшем установка, работы по изготовлению которой исследователи рассчитывают завершить к концу года, будет перенесена в НМИЦ имени Н. Н. Блохина в Москве для проведения испытаний, сообщил ТАСС заместитель директора института по научной работе Петр Багрянский.

В августе при посещении ИЯФ СО РАН вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил главе Минобрнауки Валерию Фалькову разработать комплексный научно-технический проект по созданию и запуску первой в России установки, работающей по перспективному методу лечения рака - бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Это способ направлен на избирательное уничтожение клеток злокачественных опухолей, в которых накапливают изотоп бора, а затем облучают потоком нейтронов. Эксперименты показывают эффективность этого способа лечения опухолей головного мозга и других видов онкологических заболеваний, которые плохо поддаются лечению традиционными методами.

"Мы начали эту работу в середине прошлого года. Она состоит из двух частей: собственно из самой установки - это генератор нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии, и подготовки помещения в НМИЦ имени Н. Н. Блохина для размещения ускорительного комплекса. Помещение еще не подготовлено, идет только техническое проектирование. За эти полгода мы сделали примерно одну треть от ускорительного комплекса.

Сейчас специалисты ИЯФ СО РАН ведут работы по конструированию и изготовлению оставшихся частей ускорителя. Багрянский пояснил, что транспортировка в Москву и запуск комплекса запланирован на 2023 год. Кроме этого, в 2023 году намечена процедура медицинского лицензирования установки, которая может занять около нескольких месяцев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Новосибирскую область в феврале 2021 года поручил Минобрнауки РФ, Минфину и Минэкономразвития проработать предложения по финансированию обновления опытной и экспериментальной производственной базы Института ядерной физики (ИЯФ) имени Г. И. Будкера СО РАН, в том числе для исследований в области БНЗТ.