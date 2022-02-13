Облачная погода, гололедица и до двух градусов тепла ожидаются в Москве 13 февраля

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, гололедица и до плюс двух градусов ожидаются в Москве 13 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от нуля до двух градусов тепла. В ночь на понедельник, 14 февраля, температура воздуха может опуститься до минус четырех градусов. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье днем ожидается от минус трех до плюс двух градусов. В ночь на 14 февраля столбики термометров могут опуститься до отметки минус семи градусов.

В связи с гололедицей на дорогах в Москве и области будет действовать желтый уровень опасности до 12:00 14 февраля.