{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт назвал признаки пневмонии у детей до года

По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, ими являются бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Учащенное дыхание, раздувание крыльев носа у детей до года может быть признаком пневмонии. У этой возрастной группы она протекает наиболее тяжело, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

На эту тему
Пневмония. Что нужно знать
Пневмония.

"Основными признаками [пневмонии] являются - бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка. Ключевой симптом - учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы - это практически 100% пневмония. Наиболее часто в мире от пневмонии дома умирают именно дети до года", - рассказал он.

По словам Горелова, у детей до одного года пневмония протекает наиболее тяжело, так как у них ещё не окончательно сформированы внутренние органы.

"Хрящевой скелет бронха анатомически еще не сформировался, поэтому, к сожалению, очень много проблем. У детей короткие дыхательные пути, и пневмония как раз у них и протекает тяжелее всего", - добавил он.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России максимальный прирост заболеваемости коронавирусом за неделю наблюдался, в частности, среди детей до одного года.

Теги
РоссияДети
Эксперты: потребность АПК Урала в IT-кадрах можно восполнить образовательными программами
Эту проблему позволит решить также совместный проектный практикум студентов IT- и агронаправлений, считает директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков
Читать полностью