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В Подмосковье к 2024 году обустроят 90 лесопарков

В области также появятся четыре пляжа

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. В Подмосковье к 2024 году создадут 90 лесопарков. Об этом сообщил в воскресенье губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-1".

"За два года мы сделаем 90 парков в лесах", - сказал он.

Воробьев отметил, что каждый парк будет от 50 до 120 га. "Сегодня мы имеем в парках право делать дорожки, ставить <...> туалеты, которые принципиально важны, обеспечить инфраструктуру: зимой - это лыжи, летом - это велосипеды", - пояснил он.

Ранее министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин сообщил, что в 2022 году власти Московской области планируют провести работы по благоустройству более 40 общественных пространств. Он добавил, что начнется благоустройство в 19 лесопарковых зонах, завершить работы планируется в 2023 году. Кроме того, создадут четыре пляжа.

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