Более половины россиян снизили расходы на путешествия из-за коронавируса

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Более половины россиян (51% из опрошенных) сократили свои траты на путешествия из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. При этом у 21% респондентов расходы на туризм выросли, показал проведенный Райффайзенбанком опрос.

"Ограничения, связанные с распространением коронавируса, привели к снижению расходов в путешествиях, заявил 51% участников опроса. Из-за пандемии они выбирают загородный отдых и не посещают курорты, что и позволило сэкономить. Еще 28% опрошенных не заметили изменений в тратах, а у 21% респондентов расходы выросли. Они отмечают, что все в поездках стало дороже, а, кроме того, приходится сдавать тесты на коронавирус нового типа", - прокомментировали ТАСС результаты опроса в Райффайзенбанке.

При этом большинство россиян (около 80%) тратят на отпуск накопления или покрывают эти расходы из текущей зарплаты. Деньги с кредитных карт используют только 8%, а потребительские кредиты - всего 4%.

Кроме того, как показал опрос, россияне стали чаще выбирать автомобиль для поездок, так ответили 25% респондентов. Еще 45% опрошенных заявили, что путешествуют, как и раньше, несмотря на QR-коды и требования об отрицательных ПЦР-тестах. Еще 29% отказались от поездок из-за новых правил.

"Однако с отелями ситуация обстоит иначе - большинство соблюдают правила, чтобы пользоваться их услугами в путешествиях. При этом 35% опрошенных просто соблюдают санитарные правила, еще 21% россиян заявили, что их это раздражает, но ради безопасности они готовые выполнять требования. 21% опрошенных отказались от поездок в отели и на курорты, чтобы не выполнять новые требования, а 23% респондентов выбирают частные объекты размещения", - уточнили в Райффайзенбанке.

Опрос проводился в начале февраля 2022 года, в нем приняли участие более 1,5 тыс. жителей городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург.