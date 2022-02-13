Врач рассказала, как восстановиться после ковида

Она напомнила, что при появлении первых симптомов ОРВИ и коронавируса важно сразу начать лечение. При желании получить консультацию врача в Москве можно различными способами: без записи обратиться в любую поликлинику в отделение ОРВИ, записаться онлайн к дежурному врачу. Также пациентам приходит СМС для видеосвязи с врачом телемедицинского отделения поликлиники.

По словам главврача, восстановление после ОРВИ или COVID-19 - это комплексный процесс. "Омикрон", который сейчас доминирует в Москве, в большинстве случаев симптоматически и по течению болезни схож с классической ОРВИ. Любая вирусная инфекция ослабляет организм, и поэтому в первое время после болезни не нужно нагружать организм сильно, а, наоборот, нужно помочь ему правильным питанием, режимом физической активности и отдыха, достаточным сном", - рассказала Кузенкова.

Специалист отметила, что оздоровительные физические упражнения рекомендуется делать в течение 20-30 минут пять дней в неделю. Продолжительность их следует увеличивать постепенно, чтобы не подвергать организм перегрузкам. Увеличение может быть незначительным, например на 30 или 60 секунд. Для возвращения к уровню активности, который был для человека обычным до болезни, может потребоваться большое количество времени.

Для защиты организма от повторного заболевания важно соблюдать правила личной гигиены, поскольку "рукопожатие, кнопки лифта, ручки дверей в организациях, общественных зданиях и так далее - все это источники повышенного риска", перечислила Кузенкова. Она добавила, что также необходимо чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, соблюдать температурный режим в здании и не допускать переохлаждения организма.

Правильное питание

По словам врача, полноценный рацион играет одну из главных ролей в восстановлении после коронавируса. В нем должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов - овсянка, гречка, рис, перловка, булгур. Также нужны бобовые - особенно нут, фасоль, чечевица, не стоит исключать растительные масла и орехи - источник жирорастворимых витаминов. Необходимы ежедневно и кисломолочные продукты умеренной жирности и без сахара.