Эксперт заявил, что у детей при "омикроне" чаще проявляются симптомы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Дети с приходом омикрон-штамма заражаются ковидом чаще и с проявлением симптомов. В частности, у них могут наблюдаться першение в горле, слабость, кашель, диарея и сыпь, сообщил журналистам в воскресенье директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.

"Омикрон" высококонтагиозен. Дети сегодня заражаются им значительно чаще, чем иными штаммами новой коронавирусной инфекции. И если ранее мы отмечали бессимптомное течение COVID-19 у детей, то сейчас наблюдаем у детей целый симптомокомплекс: высокую температуру тела, слабость, головную боль, насморк, кашель, першение и боль в горле, нередко диарею и в ряде случаев сыпь. Хочу отметить, что "омикрон" поражает верхние дыхательные пути и чаще вызывает бронхиты, некорректное лечение которых может привести к осложнениям", - сказал он.

Эксперт отметил, что защитить непривитого ребенка можно, только если окружающие его взрослые будут соблюдать все меры профилактики. "Безопасность и здоровье детей зависят от того, насколько ответственно взрослые подойдут к соблюдению всех этих несложных мер", - заключил Фисенко.