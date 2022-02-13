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Пандемия COVID-19

Эксперт заявил, что у детей при "омикроне" чаще проявляются симптомы

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрея Фисенко, защитить непривитого ребенка можно, только если окружающие его взрослые будут соблюдать все меры профилактики

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Дети с приходом омикрон-штамма заражаются ковидом чаще и с проявлением симптомов. В частности, у них могут наблюдаться першение в горле, слабость, кашель, диарея и сыпь, сообщил журналистам в воскресенье директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.

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"Омикрон" высококонтагиозен. Дети сегодня заражаются им значительно чаще, чем иными штаммами новой коронавирусной инфекции. И если ранее мы отмечали бессимптомное течение COVID-19 у детей, то сейчас наблюдаем у детей целый симптомокомплекс: высокую температуру тела, слабость, головную боль, насморк, кашель, першение и боль в горле, нередко диарею и в ряде случаев сыпь. Хочу отметить, что "омикрон" поражает верхние дыхательные пути и чаще вызывает бронхиты, некорректное лечение которых может привести к осложнениям", - сказал он.

Эксперт отметил, что защитить непривитого ребенка можно, только если окружающие его взрослые будут соблюдать все меры профилактики. "Безопасность и здоровье детей зависят от того, насколько ответственно взрослые подойдут к соблюдению всех этих несложных мер", - заключил Фисенко.

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РоссияПандемия COVID-19
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