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Власти Китая объявили синий уровень опасности из-за сильных снегопадов на севере страны

Жителям рекомендовали не выходить без особой необходимости на улицу

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Центральная метеорологическая служба Китая в воскресенье повысила до синего уровень опасности в связи с сильными снегопадами в северных регионах страны. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Согласно документу, с утра воскресенья до утра понедельника в автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Ляонин, Хэбэй, Шаньси, а также в Пекине, Тяньцзине и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ожидаются осадки от одного до четырех сантиметров, в некоторых регионах - свыше шести сантиметров.

В заявлении отмечается, что жителям указанных регионов рекомендуется не выходить без особой необходимости на улицу, соблюдать меры безопасности. Местные власти должны обеспечить безопасность и бесперебойную работу транспортной системы и системы электроснабжения.

В воскресенье международный аэропорт Шоуду Пекина (Столичный аэропорт) объявил об отмене части рейсов из-за снегопада в городе. Как говорится в заявлении воздушной гавани, 13 февраля аэропорт должен обеспечить в общей сложности 567 рейсов. По данным на 15:00 по местному времени (10:00 мск), 241 рейс был выполнен, 44 отменены.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.

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Китай
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