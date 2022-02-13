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Пандемия COVID-19
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Эксперт заявил, что коллективный иммунитет к "омикрону" в России должен составлять 90%

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что этот показатель не достигнут

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к штамму коронавируса "омикрон" в РФ должен составлять 90% для снижения подъема заболеваемости, но показатель не достигнут. Об заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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"К "омикрону" коллективный иммунитет должен быть на уровне 90%, его нет", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1".

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 84 из 85 регионов РФ.

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РоссияПандемия COVID-19
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