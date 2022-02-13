Новые волны еще возможны, но строгие ограничения могут не понадобиться. Прогнозы пандемии

В ВОЗ считают, что каждая страна должна сама определять меры борьбы с коронавирусом с учетом своей специфики. При этом выход из острой фазы пандемии может быть найден уже в 2022 году, если мировое сообщество проявит солидарность с государствами, которые нуждаются в поставках вакцин и средств защиты. Ближайшей глобальной целью организация назвала охват вакцинацией 70% населения в каждой стране к середине 2022 года.

Новые волны еще возможны, но эксперты считают, что для борьбы с ними строгие меры уже могут не понадобиться.

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Все больше стран заявляют о намерении признать коронавирусную инфекцию эндемическим заболеванием, отменяя основные ограничения, даже масочный режим и ковид-паспорта. Хотя заболеваемость остается высокой, в некоторых государствах говорят, что штамм "омикрон" переносится легче предыдущих, а высокий уровень коллективного иммунитета, в том числе благодаря вакцинации, позволяет постепенно возвращаться к жизни до пандемии.

Однако прогнозов относительно сроков полного завершения пандемии представители ВОЗ не дают. Как заявлял генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, "опасно предполагать, что "омикрон" станет последним вариантом [коронавируса] или что мы находимся в конце игры".

Путь Европы к отказу от ограничений

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, сейчас у Европы есть уникальная возможность взять под контроль распространение инфекции благодаря высокому уровню вакцинации, "сезонной паузы" из-за наступления весны и "меньшей серьезности варианта "омикрон". Новая волна, говорил он, при четком мониторинге появления новых штаммов и соблюдении противоэпидемических мер может уже не потребовать возврата к всеобщему карантину.

Одной из первых в Европе, еще летом 2021 года, начала отменять основные ограничения Великобритания. По мнению премьер-министра Бориса Джонсона, возвращение к нормальной жизни было бы невозможно без кампании по вакцинации бустерной дозой, которую получили уже более 60% жителей королевства старше 12 лет. К концу марта власти намерены отменить требование об обязательной самоизоляции для тех, кто сдал положительный тест на коронавирус.

Первой европейской страной, где с 1 февраля отменили последние ограничения, стала Дания - ковид теперь не считается там социально опасным заболеванием. Премьер-министр Метте Фредериксен, однако, не исключила, что осенью и зимой датчанам снова придется делать бустерные прививки.

С 9 февраля практически все ограничительные меры также отменила Швеция, а с 12-го - Норвегия. Самые тяжелые последствия инфекции, как считают власти этих стран, уже позади.

Без удаленки и карантина для контактных

Во Франции намерены с 28 февраля отменить обязательное ношение масок в помещениях, где проверяются ковид-сертификаты. При этом маски уже можно не носить в общественных местах на улице, а в Париже только рекомендуется надевать их, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию.

В Эстонии с 14 февраля перестанут проверять сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании на мероприятиях на открытом воздухе. Правительство собиралось с 21 февраля и вовсе отменить эти документы, но пока нагрузка на систему здравоохранения слишком высока.

В Финляндии основной этап отмены ограничений также намечен на 14 февраля - будут ослаблены ограничения на работу ресторанов и количество участников различных мероприятий. Использование ковид-паспортов пока приостановлено в стране до 28 февраля.

Некоторые страны смягчают другие меры - так, в Швейцарии с 3 февраля отменили режим удаленной работы и карантин для тех, кто имел контакт с заболевшим. Аналогично поступили и в России.

Изжившие себя паспорта вакцинации

Канада одной из первых среди неевропейских стран начала отказываться от паспортов вакцинации: в провинции Альберта их действие отменяется с 9 февраля, в Саскачеване - с 14 февраля, а Манитоба упразднит все ограничения до 15 марта. Как считают местные власти, паспорта вакцинации были действенной мерой, но она себя изжила.

В Израиле с этой недели требование о предъявлении зеленых пропусков остается в силе только для посещения массовых мероприятий "с повышенным риском", к которым относятся вечеринки. Израильтяне не должны более предъявлять документ о вакцинации в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и отелях.

О пересмотре статуса ковида в пользу признания его сезонным заболеванием высказались и в Бразилии. Соответствующее решение власти могут принять до конца квартала, однако в штате Сан-Паулу намерены прививать жителей дополнительной, уже четвертой дозой вакцины вне зависимости от рекомендаций Минздрава.

Малайзия, несмотря на новую вспышку инфекции, также продолжает курс на выход из пандемии. Премьер-министр Исмаил Сабри Якоб ранее заявлял, что говорить о ее завершении будет можно, когда в стране будут выявлять не больше тысячи заражений в сутки.

Штаты отказываются от масок

В США все больше штатов отказываются от одной из главных мер по борьбе с ковидом - масочного режима. На этой неделе еще пять - Нью-Джерси, Коннектикут, Орегон, Делавэр и Калифорния - объявили, что смягчают требования по ношению масок. Однако глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски считает, что показатели заболеваемости и госпитализации еще слишком высоки, чтобы отказываться от этой меры.

При этом в Латинской Америке, где еще в 2021 году начали отменять антикоронавирусные ограничения, маски пока не упраздняют. Так, на Кубе в связи с высокими темпами вакцинации руководство страны уже в сентябре разрешило кафе и ресторанам принимать клиентов в заведениях, также был открыт доступ к пляжам. Но масочный режим и социальная дистанция в общественных местах все еще обязательны.

Возвращение в школы

Во многих странах благодаря улучшению ситуации возвращаются к привычной жизни школьники и студенты - например, со следующей недели очная форма обучения возобновится во всех учебных заведениях Монголии.

Где-то соответствующие решения принимают на уровне отдельных городов. В столичном округе Дели вновь открылись школы, колледжи и спортивные залы, но пока учиться очно могут только старшеклассники, а преподаватели и сотрудники должны пройти полный курс вакцинации.

В Буэнос-Айресе все ограничения, кроме ношения масок, отменят с началом нового учебного года, то есть в марте.

ЮАР в ожидании новой волны

Южно-Африканская Республика, с конца декабря постепенно отменяющая ограничения, с 1 февраля серьезно ослабила режим изоляции. Теперь те, кто болеет без симптомов, могут не отправляться на карантин, а для заболевших с симптомами его срок сокращен с 10 до семи дней.

При этом власти опасаются, что через три месяца в стране может начаться очередная, пятая по счету, волна эпидемии. Как заявило Министерство здравоохранения республики, в основном она может коснуться школьников и студентов.