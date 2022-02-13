Путин поздравил академика РАН Дедова с днем рождения

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова с днем рождения, отметив успехи ученого в развитии высокотехнологичной медицины и отечественного здравоохранения. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Талантливый врач, ученый, наставник и организатор, вы посвятили себя благородному, милосердному делу и долгие годы храните верность своему призванию. Во многом благодаря вашей неустанной, истинно подвижнической работе были достигнуты впечатляющие успехи в развитии высокотехнологичной медицины и отечественного здравоохранения, спасены тысячи человеческих жизней", - приводятся в сообщении слова главы государства.

Президент пожелал академику здоровья и всего самого доброго.

Иван Дедов родился 12 февраля 1941 года в селе Дмитряшевка Воронежской области. Специалист в области фундаментальной и прикладной эндокринологии, действительный член РАМН (1994), академик РАН (2003). Удостоен почетного звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени и орденом Дружбы народов.