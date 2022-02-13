В Москве проверят обоснованность выставленных счетов за отопление жителям Коптево

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства проверит обоснованность начислений, выставленных частными управляющими компаниями жителям района Коптево, за отопление. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба департамента.

Ранее в Сети появилась информация о возросших начислениях за отопление в районе Коптево.

"В соответствии с требованиями федерального законодательства проводится корректировка платежей за отопление. В этих документах установлен принцип оплаты текущего потребления тепла в конкретном месяце в размере 1/12 от прошлогоднего объема. По итогам года проводится корректировка стоимости до фактического объема поставленной в жилой дом тепловой энергии. По факту выставленных в районе Коптево в адрес жителей отдельными частными управляющими компаниями счетов департамент ЖКХ проверит обоснованность расчетов начислений за отопление", - говорится в сообщении.