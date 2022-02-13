Более 5 тыс. человек посетили выставку снежных скульптур на склоне Эльбруса

НАЛЬЧИК, 13 февраля. /ТАСС/. Скульпторы из Ставрополья создали большие снежные скульптуры медведя, моржа, лисы и кита на склоне Эльбруса на высоте 3,5 тыс. м, за выходные выставку посетили более 5 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"На станции "Мир" можно увидеть четыре фигуры: медведь, морж, лиса и кит. Кроме того, была построена из снега детская горка и оформлена входная группа", - рассказали в пресс-службе.

Над снежными скульптурами в течение трех дней работали четыре мастера из Ставропольского края. За выходные выставку посетили больше 5 тыс. человек.

"Мы получили от гостей много позитивных отзывов, поэтому, скорее всего, следующей зимой парк снежных фигур может появиться снова. Учтем опыт этого фестиваля, возможно, подкорректируем технологию изготовления фигур - покроем их ледяной коркой, чтобы легче было чистить от снежных заносов", - пояснили в АО "Кавказ.РФ".

Как долго скульптуры будут радовать гостей, зависит от погоды. "По возможности будем чистить их от снега и реставрировать", - добавили в компании.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт. За 2021 год курорт посетили 400 тыс. человек, что на 20% выше чем годом ранее.