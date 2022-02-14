В ГД предложили высылать письма о штрафах через "Госуслуги" в случае их возврата по почте

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР в понедельник внесут в Госдуму законопроект, согласно которому постановления об административных правонарушениях, зафиксированных при помощи камер, нужно будет направлять гражданам через портал госуслуг или иным электронным образом в случае, если адресат не получил постановление по почте и оно вернулось отправителю. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов, замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Статью 28.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить нормой, согласно которой "в случае возврата отправителю копии постановления на бумажном носителе, направленного по почте", за исключением отказа лица от получения письма, информация о вынесении такого постановления должна быть направлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Данное постановление может быть направлено через портал госуслуг, "а также с использованием иных средств информационных технологий", включая факс, телеграммы и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. При этом получение гражданином электронной версии постановления должно фиксироваться. Порядок рассылки таких постановлений, по задумке авторов, установит правительство. Предполагается, что нормы должны вступить в силу с 1 июня 2023 года.

В пояснительной записке авторы указывают на то, что сейчас "административные структуры направляют во многих случаях указанные постановления единственным способом - по почте, как это предусмотрено КоАП РФ". На практике возвращение постановления, направленного по почте, расценивается как отказ указанного лица получить такое постановление, хотя это может произойти по вине почтовых служб. В результате граждане лишаются возможности оспорить выписанные штрафы, так как не знают о них.