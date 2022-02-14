В ООН считают текущее потепление самым сильным за последние 200 тыс. лет

По его словам, события последних 100 лет уникальны. "Мы стали использовать ископаемые ресурсы планеты - нефть и газ, что привело к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу, а это парниковые газы, которые повышают температуру нижних слоев атмосферы. Такого сильного потепления не было уже 200 тыс. лет. И есть очень четкие научные доказательства, что это было бы невозможно без интенсивного сжигания угля, нефти и газа", - пояснил Таалас.

При этом он призвал не путать погодные колебания и климатические изменения. "Погодные колебания происходят из года в год, изо дня в день, каждую неделю. Мы видим аномалии погоды: иногда в каком-нибудь регионе выдается очень холодный сезон по сравнению с предыдущим годом или иногда гораздо более теплый, чем в прошлом году. Но мы должны смотреть на глобальные и региональные статистические данные", - уточнил генсек ВМО, обратив внимание также на природные колебания, как природный феномен Эль-Ниньо.

Он провел аналогию с применением допинга в спорте. "Эти колебания влияют на температуру воды в океане, а также и на средние мировые температуры. Когда я вижу эти всплески, у меня напрашивается сравнение с ситуацией в мире спорта. Взять, допустим, лыжников, которые показывают замечательные результаты, а при употреблении допинга они покажут результаты еще лучше. Мы как бы дали допинг нашей атмосфере, и она понеслась быстрее. Поэтому мы наблюдаем экстремальные температуры, сильные наводнения, засухи, тропические ураганы", - продолжил Таалас.

Он подчеркнул, что не следует объяснять любые погодные колебания климатическими изменениями. "Холодная зима не означает, что климатические изменения, потепления прекратились, равно как и теплые зимы не означают, что это происходит из-за климатических изменений. У нас по-прежнему остаются обычные погодные колебания одновременно с происходящим изменением климата", - заключил генсек организации.