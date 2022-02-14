Генсек ВМО считает, что изменения климата приведут к кризисам

По словам Тааласа, некоторые страны мира страдают от сильных засух, что приводит к социально-экономическим кризисам и политическим кризисам. "Да, уже есть страны, страдающие от сильных засух. Например, очень сильная засуха сейчас в Эфиопии и в Сомали. Также стоит упомянуть так называемую арабскую весну. Одной из предпосылок "арабской весны" была засуха в Ливии, Тунисе, Египте и Сирии. Несколько лет засухи привели к нехватке продовольствия, безработице населения сельских районов, удвоению цен на продукты питания. Это стало причиной волнений и беспорядков, которые, к сожалению, продолжаются в Сирии. И ситуация в Ливии далека от стабильной", - сказал он.

"Конечно же, были и другие причины этих кризисов, но риск возникновения таких кризисов, несомненно, увеличивается. Например, во многих странах Африки сейчас очень трудные условия жизни, а климатические изменения только усугубят положение. Это приведет к росту миграции населения, к локальным кризисам и даже вооруженным столкновениям", - подчеркнул генсек ВМО.

Таалас указал на серьезность проблемы обеспечения населения планеты питьевой водой, которая осложняется климатическими изменениями в мире. По его словам, одним из крупнейших видов бедствий современности являются наводнения. "Сейчас атмосфера стала более влажной, и, когда идут дожди, они бывают более затяжными, чем раньше. А некоторые части света стали более засушливыми", - добавил он.

А третья проблема, которой сейчас занимается организация, - это таяние ледников, продолжил Таалас. Он пояснил, что многие крупные реки в мире берут начало в горных ледниках, и по мере уменьшения этих ледников, что сейчас и происходит, крупные реки во всем мире будут все меньше и меньше подпитываться водой. "Мы видим это в Азии, тут в Европе, в Альпах, а также в Северной Америке, в Скалистых горах, и в Южной Америке. По мере истощения ледников у нас будет меньше питьевой воды, воды для сельского хозяйства и промышленного производства, - отметил он. - Лично я считаю, что последние изменения, связанные с атмосферными осадками и таянием ледников, являются наиболее серьезной проблемой, вызванной изменениями климата"

Кроме того, продолжил Таалас, остро стоит вопрос производства продовольствия для растущего населения планеты. "Мы ожидаем роста населения, особенно в Африке, и там вырисовывается не очень хорошая перспектива. Это очень веская причина проявлять больше активности для смягчения последствий изменений климата, чтобы избежать дефицита воды", - указал он.