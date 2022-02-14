Вильфанд пообещал москвичам апрельскую погоду на этой неделе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Температура 1-3 градуса тепла днем, "солнечные валентинки" и отсутствие осадков ожидают москвичей в первой половине недели. Затем погода станет апрельской - воздух днем будет прогреваться до плюс 5 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что до четверга температурный фон в Москве будет на 7-8 градусов выше нормы, разогревшись к выходным на 10-11 градусов выше нормы.

"В первой половине недели погода в Москве будет не только очень теплая, но еще и очень приятная. Над югом европейской территории развивается антициклон, и будут все сопутствующие радости: ночью прогнозируются легкие морозцы до 2-7 градусов, днем - 1-3 градуса тепла, осадков не будет, много солнца во вторник и среду. В понедельник облака еще будут, но оно тоже будет проглядывать. Эти лучи можно воспринимать как валентинки. Природа будет передавать привет", - рассказал он.

По словам Вильфанда, во второй половине недели температура в Москве повысится до 4-5 градусов тепла днем. "Это уже точно апрельская погода. Температурный фон соответствует первой декаде апреля", - отметил он.