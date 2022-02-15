Кембридж, Москва, Канн... Блестящий старт и таинственная гибель промышленника Морозова

Савва Морозов родился 3 (по новому стилю 15-го) февраля 1862 года в деревне Зуево Богородского уезда Московской губернии. Назвали мальчика в честь деда, Саввы Первого — основателя знаменитой Морозовской династии Саввы Васильевича Морозова, о работоспособности и упорстве которого слагались легенды: это именно он, будучи крепостным, открыл маленькую шелкоткацкую мастерскую, а к концу жизни был купцом первой гильдии и владельцем множества фабрик, что позволило его семье никогда больше не беспокоиться о деньгах. Но увы, жизнь Саввы-младшего сложилась куда менее счастливо и куда более драматично.

Отцом Саввы был Тимофей — младший и самый, пожалуй, успешный сын Саввы Первого. Настолько успешный, что, руководя вслед за отцом Товариществом Никольской мануфактуры "Саввы Морозова сын и Ко", создал продукцию такого высокого качества, что с ней почти невозможно было конкурировать. Он был первым, кто за вклад в экономику страны был награжден титулом "господин мануфактур-советник". Отмечен труд Тимофея Саввича и другими наградами — например, орденом Святой Анны "за особые труды по Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве".

Именно Тимофей Морозов первым озаботился социальными вопросами на своем предприятии. Хотя эта работа велась не столько по личной воле купечества, сколько благодаря Положению, подписанному Александром II. В документе властям промышленных районов России было рекомендовано организовать бесплатную медицинскую, в том числе госпитальную, помощь для рабочих своих предприятий.

Член правления Товарищества Никольской мануфактуры Назаров говорил о Морозове, что тот "с особым попечением относился к улучшению быта рабочих. Он справедливо находил, что, пользуясь трудом людей, нельзя щадить средств на удобство их помещения и улучшение их пищи, на лечение их в случаях заболеваний и на образование подрастающих их поколений".

Тимофей Саввич строил казармы (так тогда называли жилье для рабочих), "харчевые лавки", школы, больницы и контролировал их "постоянно лично, входил в мельчайшие подробности их устройства и содержания".

Позже директором по социальным вопросам стал Савва Тимофеевич, при котором строительство приняло небывалый размах. Он занялся возведением казарм улучшенного, каморочного типа (при высоте потолков 2 м 85 см площадь камор составляла 10,1 и 13,5 кв. м), где были ванные комнаты, теплые промывные ватерклозеты, прачечные в подвальных этажах и сушильные — в мансардах. Вокруг казарм строились коровники, курятники, сараи и другие хозяйственные постройки.

Образование и деятельность

Начальное образование Савва Второй получил в 4-й московской гимназии, затем учился на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета, где изучал естественные науки, а также политэкономию и философию. Университет он окончил в 1885 году — без диплома, со званием действительного студента, которое присваивалось тем, кто прослушал все курсы и сдал все экзамены, но не защищался, так как не планировал служебную карьеру.

После этого он уехал в Кембридж овладевать химией, собирался защищать диссертацию. Одновременно он тщательно штудировал организацию текстильного дела на английских мануфактурах. Однако учебу не завершил, а вернулся в Россию, чтобы возглавить семейное дело.

По возвращении занялся Савва не только бизнесом. По своему обыкновению не обращая внимания на протесты родни и старообрядческие порядки (за эту черту характера отец называл его бизоном), он решил жениться на дочери богородского купца второй гильдии Григория Зимина Зинаиде, которая до него уже была замужем — за двоюродным племянником Саввы Сергеем Викуловичем Морозовым.

Роман с разведенной женщиной активно обсуждали в Москве, он, конечно же, вызвал бурю протестов и среди родни (развод, женитьба на разведенной — страшный грех в старообрядческой среде). Но Морозов настоял на своем, и свадьба состоялась. Для любимой жены Савва Тимофеевич построил по проекту Федора Шехтеля роскошный дом на Спиридоновке. У пары родилось четверо детей: Мария, Елена, Тимофей и Савва (Третий). У Тимофея впоследствии родился сын Савва Четвертый, полный тезка знаменитого купца-мецената, который стал журналистом и по воспоминаниям бесед с бабушкой написал книгу "Дед умер молодым".