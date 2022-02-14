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Пандемия COVID-19

Эксперт: при заражении штаммом "омикрон" могут появляться ложные симптомы интоксикации

Врач-терапевт Мария Лисина отметила, что речь идет о ломоте в теле, повышении температуры, головных болях и болях в глазных яблоках

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Заражением штаммом коронавируса "омикрон" может сопровождаться появлением ложных симптомов интоксикации. Об этом сообщила ТАСС врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК "Медскан" Мария Лисина.

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"Следует отметить, что в сравнении в "дельтой", конечно, "омикрон" течет легче. Меньше мы видим поражения легочной ткани, клинически заболевание протекает легче и с типичными клиническими признаками. Можно назвать ложные симптомы интоксикации, как ломоту в теле, повышение температуры тела, головные боли, боли в глазных яблоках", - сказала она.

Подобные симптомы также свойственны для гриппа, поэтому при появлении температуры с фебрильной лихорадкой свыше 38 градусов стоит сразу сделать экспресс-тест на коронавирус, отметила врач. А вот говорить, какие клинические симптомы будут характерны для постковидного синдрома после перенесенного "омикрона" врачи пока не берутся. "Мы столкнулись только в январе 2022 года. Думаю, более точные прогнозы можно будет давать не раньше конца апреля, начала мая 2022 года", - добавила Лисина.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 84 регионах РФ.

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