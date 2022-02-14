Должностным лицам грозит до 200 тыс. руб. за нарушения в обращении с бездомными животными

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа Госдумы по разработке предложений совершенствования законодательства об ответственном обращении с животными на заседании в понедельник обсудит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые в том числе устанавливают штрафы до 200 тысяч рублей для должностных лиц за неисполнение требований законодательства по обращению с безнадзорными животными.

"Мы планируем вносить поправки в КоАП дополнительно к тем штрафам, которые уже приняты в первом чтении. Ко второму чтению, если поддержат коллеги из рабочей группы, буду вносить штрафы для должностных лиц за неисполнение требований законодательства по обращению с безнадзорными животными. Это будут крупные штрафы, до 200 тысяч рублей", - сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник глава рабочей группы, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, если члены рабочей группы поддержат это предложение, то депутаты будут вносить на рассмотрение палаты соответствующие поправки.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму в июле Бурматовым и председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, в первом чтении Госдума приняла проект в декабре. Документ в том числе предлагает ввести штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных и оставление их без владельца в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей - для должностных лиц, до 30 тысяч рублей - для юридических лиц.

"Понятно, что для должностных лиц будет наступать и уголовная ответственность, если в результате нападения бездомных животных будут жертвы или будет причинен вред здоровью людей. Но сейчас в большинстве случаев для них нет никакой ответственности за срыв всех мероприятий по исполнению этого закона", - отметил Бурматов.

Штрафы за покусы

Кроме того, рассказал Бурматов, такой же размер штрафа предлагается установить и в отношении владельцев животных за покусы и нападения на людей. "Предлагаем ввести ответственность за покусы, то есть за нападение владельческих животных на людей, потому что все последние истории, которые мы видим - Челябинск, Тюмень, Забайкалье, Бурятия - это владельческие собаки на самовыгуле. Поэтому штрафы за покусы будут также составлять до 200 тыс. рублей. А если это привело к тяжким телесным увечьям или гибели людей, то будет наступать уголовная ответственность", - сообщил Бурматов. Он также подчеркнул, что штрафы в этом случае будут накладываться на владельца животного.

При этом, отметил депутат, речь может идти не только о домашних животных, но и например, о животных в цирках и зоопарках, "где тоже происходят случаи, когда животное нападает на зрителей или на дрессировщиков, но если гибели не наступило, то ответственности никакой нет".

"Это корректировки в административное законодательство, которые у нас вызревают сейчас, исходя из тех предложений, которые мы от регионов получаем. Люди об этом просят", - отметил Бурматов.

Запрет на самовыгул

Бурматов сообщил, что субъекты РФ могут получить дополнительные полномочия по закону об ответственном обращении с животными, в том числе в части запрета самовыгула и определения собственных правил содержания домашних животных. Соответствующая инициатива в понедельник будет рассмотрена на заседании рабочей группы Госдумы по разработке предложений совершенствования законодательства об ответственном обращении с животными.

"Регионы активно просят у нас предоставить им дополнительные полномочия, а именно: дать им возможность эффективно запрещать самовыгул. То есть расширить их полномочия по определению правил содержания домашних животных, чтобы они могли запрещать самовыгул, чтобы они могли включать штрафы за самовыгул в региональные КоАП", - отметил Бурматов.

По его словам, соответствующие поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными. Речь в том числе о дополнительных полномочиях регионов, "чтобы они могли вести мониторинг популяции безнадзорных животных, могли устанавливать, если им необходимо, запрет на выпуск из приютов, то есть оставлять животных на пожизненное содержание в приюте". "Некоторые главы субъектов считают возможным выпускать животных из приютов в естественную среду обитания, а где-то говорят, что в их широтах или с их климатом это неэффективно. Мы дадим регионам возможность в случае необходимости оставлять таких животных на дожитие в приютах", - отметил Бурматов.

Как напоминает депутат, закон устанавливает в отношении неагрессивных безнадзорных животных метод ОСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация животного и выпуск его в предыдущее место обитания. При этом, по словам Бурматова, депутаты намерены определить перечень мест, куда запрещается выпускать животных из приютов. "У нас случаются такие эксцессы, когда находятся отловщики, которые поймают собаку на территории школы или детского сада, а потом туда же и выпустят. Понятно, что это безобразие, так делать ни в коем случае нельзя. То есть социальные учреждения, школы, детские сады, больницы, мы планируем сделать зонами, куда обратный выпуск ни в коем случае не разрешен", - подчеркнул Бурматов.

По его словам, если члены рабочей группы поддержат это предложение, то депутаты будут его "реализовывать максимально оперативно".

Приюты для животных

Бурматов добавил, что рабочая группа Госдумы по разработке предложений совершенствования законодательства об ответственном обращении с животными на заседании в понедельник обсудит проект постановления Госдумы, направленный в том числе на выделение федеральных средств на строительство приютов для бездомных животных.

"Это будет предложение в проект постановления Госдумы, потому что, учитывая то, какие нам присылают предложения регионы, мы понимаем, что есть ряд вопросов, которые на уровне федерального законодательства не решаются, где необходимо подключать правительство РФ и субъекты. О чем речь идет - о выделении федеральных средств на строительство приютов, о строительстве типовых приютов по проектам, утвержденным профильным ведомством и направленным в регионы, об учете идентификации животных", - отметил Бурматов.

По его словам, депутаты планируют разработать проект постановления, в котором рекомендуют правительству РФ и регионам проработать эти вопросы. Кроме того, считает Бурматов, сегодня также необходимо предусмотреть создание системы реагирования на обращения граждан. "Регионы неоднократно поднимали этот вопрос, потому что сегодня людям непонятно, куда звонить, если они, например, видят стаю бездомных собак. Должен быть определенный центр, куда эта информация поступает, чтобы отловщики выехали и забрали в приют таких животных", - подчеркнул Бурматов.

По его словам, в проекте постановления также планируется поднять вопрос реализации программы по стерилизации животных "и предоставления грантов волонтерским организациям, то есть прямой поддержки волонтеров".