Жителя Камчатки отправили под домашний арест из-за удержания в гараже пяти человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 февраля. /ТАСС/. Суд на Камчатке отправил под домашний арест мужчину по подозрению в удержании пяти человек в своем гараже, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю на официальном сайте.

По версии следствия, в октябре прошлого года ранее судимый житель края под предлогом беседы заманил пятерых молодых людей, в том числе и подростков, к себе в гараж, где избил их. При допросе подозреваемый пояснил, что своими действиями хотел заставить компанию перестать сбывать наркотические средства на территории муниципального района.

"Учитывая личность подозреваемого, по ходатайству органа следствия мужчине избран домашний арест", - говорится в сообщении. При этом в пресс-службе добавили, что доводы подозреваемого о сбыте наркотиков на территории Елизовского района дополнительно будут проверены.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы"), санкция которой предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.