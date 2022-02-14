В Приморье объявили режим повышенной готовности

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Оперативные службы Приморского края приведены в повышенную готовность в связи с приближающимся снегопадом и штормовым ветром, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приморья.

"По информации синоптиков, 15 и 16 февраля к южной части Приморья с севера подойдет атмосферный фронт, который вызовет в южных районах края и во Владивостоке в основном умеренный снег и усиление ветра до штормовых значений. В связи с этим оперативные службы края приведены в повышенную готовность. В Примавтодоре перешли на круглосуточный режим работы. Дорожники ведут заготовку противогололедных материалов, топлива, проверяют техническое состояние автомобилей", - говорится в сообщении.

По информации министерств ЖКХ, энергетики и газоснабжения, на период непогоды усиливаются и аварийные бригады, увеличивается количество сотрудников и высокопроходимой техники.

Согласно прогнозу "Примгидромета", 15 и 16 февраля к южной части Приморья с севера подойдет атмосферный фронт и будет втянут в циркуляцию циклона, который в это время может выйти на центральную часть Японского моря. Далее этот атмосферный фронт переместится на юг, в Японское море, где в конце второй декады февраля может зародиться очередной циклон.