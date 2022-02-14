Автомобильная дорога между Колымой и Чукоткой появится в 2024 году

ТАСС, 14 февраля. Двухполосная автодорога Магадан - Омсукчан - Омолон - Анадырь появится между Магаданской областью и Чукоткой до 1 октября 2024 года. Соответствующий тендер о строительстве уже размещен на сайте госзакупок, сообщили в понедельник в официальном Telegram-канале правительства Колымы.

"На сайте госзакупок размещен тендер о строительстве 30 километров дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь. Двухполосная дорога должна будет строиться до 1 октября 2024 года. По проекту размещено два тендера: желающий работать пока только один и только для второго участка - ООО "Спецстроймонтаж". Компания московская, но опыт работы имеет в разных регионах России", - говорится в сообщении.

Начальная цена контракта составляет 3,7 млрд рублей, то есть около 123 млн рублей за км. Дорогу планирует строить Управление автомобильных дорог Чукотского АО, регион заинтересован в появлении постоянного автомобильного сообщения с дорожной сетью РФ и выходов в порт Магадана. Для Магаданской области новая дорога может стать шагом к появлению транспортного хаба в регионе.