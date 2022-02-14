Россиян ожидает спокойная погода в ближайшие дни

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Опасные явления и сильная непогода не прогнозируются в ближайшие дни практически на всей территории России. Исключение составляют юг страны, Таймыр и Приморский край, где прогнозируется сильный ветер, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Что касается прогноза опасных явлений, то их, к счастью, мало сейчас по стране. Это тот случай, когда "отсутствие новостей - хорошая новость", как говорят англичане. Последнее время непогода была на юге европейской части России, но в ближайшие дни там лишь сложный ветровой режим - порывы до 20 м/с, но опасных осадков не будет. На азиатской части страны антициклональная погода, тоже осадков мало", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ветер в ближайшие дни также будет усиливаться на Таймыре и в Приморском крае. "А больше ничего и нет. Но это хорошо, когда информации об опасных явлениях мало", - отметил метеоролог.