В Улан-Удэ отменили уроки для учащихся начальных классов из-за сильных морозов

УЛАН-УДЭ, 14 февраля. /ТАСС/. Учащиеся начальных классов в Улан-Удэ не вышли на занятия из-за сильных морозов, температура воздуха опустилась до минус 33 градусов. Об этом сообщили журналистам в понедельник в городской администрации.

"По данным Гидрометеоцентра, температура воздуха утром в Улан-Удэ составляла минус 33,3 градуса. Занятия у 1-4-х классов первой смены отменяются", - сообщили в мэрии.

С 14 февраля в школах Бурятии возобновляются уроки в очном формате. Три недели до этого учащиеся занимались в дистанционном режиме: 24 января дистант был введен из-за роста заболеваемости ковидом, продолжали обучение в школах только ученики 9-х и 11-х классов.