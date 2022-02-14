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В Бурятии гендиректора фирмы осудили за контрабанду лесоматериала на 16 млн рублей

Подсудимая реализовала свыше 1,6 тыс. куб. м древесины иностранным компаниям

УЛАН-УДЭ, 14 февраля. /ТАСС/. Суд в Улан-Удэ приговорил к 3,5 года условного лишения свободы главу местной фирмы за контрабанду более 1,8 тыс. куб. м лесоматериала. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры на сайте ведомства.

"Октябрьский районный суд города Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации. Она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере"). Через таможенную границу РФ было перемещено свыше 1,8 тыс. куб. м лесоматериалов общей стоимостью более 16 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Женщине назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Преступление было совершено в период с октября 2017 года по июнь 2018 года. "Подсудимая приобрела незаконно заготовленную древесину в виде пиломатериалов из сосны обыкновенной без документов. В последующем реализовала ее иностранным компаниям, с которыми были заключены внешнеторговые контракты, - пояснили в прокуратуре. - В качестве подтверждения законности происхождения товара она внесла в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе".

Приговор в законную силу не вступил, добавили в ведомстве.

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