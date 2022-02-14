В Хабаровске закрыли на карантин по ОРВИ и COVID-19 80 школьных классов

ХАБАРОВСК, 14 февраля. /ТАСС/. Ученики части классов в 32 школах Хабаровска ушли на карантин из-за сложной ситуации с заболеваемостью ОРВИ и заражением коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

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"80 классов в 32 школах на карантине, из них 69 классов закрыто по ОРВИ, 11 - по коронавирусной инфекции", - сказали в пресс-службе.

Также в 26 дошкольных учреждениях закрыли 35 групп, болеют в общей сложности 542 ребенка, все с ОРВИ.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Хабаровском крае остается напряженной. За минувшие сутки выявлено 1 574 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировано 144 человека. Доля госпитализаций составляет 9,1%.

На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 48 человек, на кислородной поддержке - 986 человек. Всего на лечении с COVID-19 находятся свыше 16,2 тыс. пациентов, из них почти 1,9 тыс. - стационарно. В больницах региона развернута 2 571 койка, загруженность составляет 73,47%. Коллективный иммунитет превышает 70%.