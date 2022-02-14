Чернышенко: количество звонков в единую службу "122" за неделю снизилось на 23%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Число звонков в кол-центры единой службы "122" в целом по стране за последнюю неделю снизилось на 23%. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"За счет привлечения волонтеров и студентов-медиков укомплектованность службы "122" в целом по стране выросла на 31%. По данным ОНФ, в кол-центрах сейчас работают 2 800 волонтеров "МыВместе", а в медучреждениях - свыше 12 тыс. Дополнительное привлечение операторов позволило сократить время ожидания ответа, а значит оперативнее помогать нашим гражданам. За последнюю неделю в целом фиксируется снижение количества обращений в службу "122". Общее число звонков составило около 3,6 млн по стране, что на 23% меньше, чем неделей ранее", - отметил Чернышенко.

На данный момент среднее время ожидания ответа оператора в большинстве регионов соответствует нормативу - около одной минуты. Чернышенко также добавил, что для совершенствования работы единой службы "122" еще два региона внедрили элементы искусственного интеллекта. Это голосовые виртуальные онлайн-консультанты, чат-боты или интерактивное голосовое меню. Теперь они используются в 62 субъектах России.

Единая служба "122", обеспечивающая маршрутизацию звонков в медучреждения, службы скорой помощи, а также консультирующая граждан по вопросам COVID-19, была создана в регионах по поручению президента России Владимира Путина в ноябре 2020 года.

Как ранее отмечал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, аналитические службы координационного центра правительства совместно с Минцифры РФ обеспечивают регулярный мониторинг работоспособности службы "122".