Санья на Хайнане организовал фестиваль в честь Праздника фонарей

САНЬЯ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Китайский город Санья на острове Хайнань устроил фестиваль по случаю традиционного Праздника фонарей (Юаньсяоцзе), который отмечают на 15-е сутки первого лунного месяца. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Праздничные гуляния проходят в центре города. Перед местными жителями и туристами выступают танцоры в китайских костюмах - ханьфу. Зрители также имеют возможность одеться в этот традиционный наряд, надеваемый в наши дни только по торжественным случаям. Горожане и туристы с удовольствием участвуют в праздничных конкурсах, в частности соревнуются в стрельбе из лука и метании рукой стрелы в вазу - традиционной китайской игре.

Во время гуляний в Санья будет работать фестивальный рынок, где можно купить как сувениры, так и вкусную еду. На рынке можно будет попробовать танъюань - традиционное угощение, которое готовят на Праздник фонарей. Танъюань - это вареные шарики из рисовой муки с разнообразной начинкой.

Праздник фонарей сопровождается особенными традициями. Дома и улицы украшают бумажными фонарями. Одно из развлечений, которое ассоциируется с Юаньсяоцзе, - отгадывание загадок. Их пишут в стихотворной форме на бумажках, которые прикрепляют к фонарям. Отгадавший загадку может получить от автора ребуса или организатора фестиваля небольшой подарок.

Юаньсяоцзе знаменует окончание двухнедельного празднования лунного Нового года - Праздника весны (Чуньцзе). Жители Китая отпраздновали его наступление в ночь с 31 января на 1 февраля. Он пройдет под покровительством синего водяного тигра - символа силы и храбрости.