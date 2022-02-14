Каждый шестой россиянин познакомился с супругом на работе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Знакомство с будущим супругом у каждого шестого россиянина произошло на работе. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Зарплата.ру", проведенного в период 4-11 февраля среди 1 920 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

"С настоящим или будущим супругом на работе познакомились 16% от всех участников исследования, почти столько же респондентов нашли любовь в интернете - 17%. Гораздо больше лав-стори у россиян, как выяснилось, случается в кругу друзей - 30%. Чаще всего знакомились с мужем или женой через приятелей респонденты, возраст которых сейчас 44-55 лет", - говорится в результатах опроса.

Более 38% респондентов признались, что заводили романы с коллегами. Еще 8% опрошенных не отказались бы от подобных отношений, а 5% принципиально не смешивают работу и личную жизнь. Чаще всего служебные романы возникали у людей в возрастной группе 35-44 лет - 53% опрошенных этой категории признались в близких отношениях с коллегами.

Чуть менее половины опрошенных, у которых возникали служебные романы, рассказали, что влюбленность в коллегу переросла в серьезные отношения: поженились 23,7%, живут гражданским браком 2,6%, планируют зарегистрировать брак 2,6%, встречались длительное время, но позже расстались 18,4%.

У остальных 53% имевших служебные романы такие отношения не сложились сразу или, по их мнению, "были обречены на провал". Среди неприятных аспектов отношений с коллегой 72% респондентов отметили сплетни и осуждение со стороны коллег, еще 2% признались, что терпели нападки из-за своего служебного романа от начальства. Около 13% респондентов отметили, что в тот момент, когда отношения с коллегой начинали развиваться, - падала их продуктивность в работе.