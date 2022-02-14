Деятели кино заявили, что проект о сохранении духовных ценностей может навредить культуре

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Принятие проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в предлагаемом варианте может навредить культуре. Предусмотренный в документе избыточный контроль на основе формальных признаков грозит упрощением и ухудшением качества отечественных фильмов и сериалов, потерей зрительского интереса. Об этом говорится в письме российских кинематографистов, которое распространила пресс-служба компании Art Pictures Studio.

Проект Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей разработал Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева.

"От имени кинематографического сообщества мы выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с возможностью принятия проекта "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Данный документ в нынешней форме не кажется нам полезным инструментом защиты названных ценностей, культуры и исторической памяти. Мы думаем, он может только навредить", - говорится в письме, адресованном на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Обращение подписали более 30 российских режиссеров и продюсеров, среди них Александр Сокуров, Владимир Хотиненко, Андрей и Авдотья Смирновы, Павел Лунгин, Павел Чухрай, Андрей Звягинцев, Сергей Сельянов, Александр Роднянский, Алексей Герман-младший, Федор Бондарчук и другие.

"Дополнительный контроль, построенный на формальных признаках, приведет российское кино и сериалы к максимальному упрощению, а значит, отвернет от них современного зрителя, который опять, как и 10-15 лет назад, повернется к кинопродукции из-за рубежа. Все усилия отрасли и государства по возвращению российского зрителя к российскому контенту, предпринятые за последние годы, будут аннулированы. <…> Считаем, что существующих сегодня законодательных актов более чем достаточно для регулирования государственного финансирования сферы культуры", - подчеркнули кинематографисты.

Они добавили, что существующие институты государственной поддержки кинематографической отрасли - Минкультуры РФ, Фонд кино, Институт развития интернета - обладают экспертизой и полнотой принятия решений, которые необходимы для осуществления государственного контроля за финансированием российского кино.

"Проект "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" - в той форме, в которой он предлагается, - не может благоприятно повлиять на общество, не будет способствовать сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания и чувства любви к нашей Родине", - заключили кинематографисты.

О письме театральных руководителей

Ранее художественные руководители ряда театров России написали открытое письмо, в котором выразили поддержку главе Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину, выступившему с критикой по проекту документа. 7 февраля в Общественной палате состоялось РФ состоялась общественная экспертиза проекта.

Кинематографисты в своем обращении отметили недопустимость тона, в котором "некоторые члены Общественной палаты и приглашенные на ее заседание авторы проекта высказывались о ведущих театральных деятелях России".

Художественные руководители, подписавшие открытое письмо в поддержку главы Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, выразили мнение, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений. Обращение подписали генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, художественный руководитель театра "Современник" Виктор Рыжаков.