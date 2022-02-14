Недвижимость дочери актера Баталова возвращена владелице

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве внесло в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о снятии обеспечительных мер и восстановило права собственности на недвижимость Марии Баталовой, дочери актера Алексея Баталова. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Столичное управление Росреестра на основании решения Замоскворецкого районного суда города Москвы о признании недействительности сделок с имуществом Баталовой Марии Алексеевны сняло обеспечительные меры и восстановило права собственности на один нежилой и два жилых объекта недвижимости", - говорится в сообщении.

Ранее на основании постановления Хамовнического районного суда города Москвы в единый реестр недвижимости была внесена запись об аресте собственности в связи с рассмотрением дела о признании договора ренты недействительным, напоминают в ведомстве.

В настоящее время в соответствии с вынесенным решением суда государственная регистрация перехода права общей долевой собственности проведена - права собственности Марии Баталовой восстановлены, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "Первоначальная передача прав собственности Дрожжиной Наталии Георгиевне со стороны управления проходила строго в соответствии с буквой закона. Пакет документов подавался нотариусом, действия регистраторы проводили на основании договора пожизненного содержания с иждивением", - цитирует его пресс-служба.

В Росреестре напоминают, что право Дрожжиной на долю в праве общей собственности в отношении первой квартиры и на второй жилой объект возникло на основании договора пожизненного содержания с иждивением, заключенного с Гитаной Леонтенко, которая в свою очередь действовала по нотариально удостоверенной доверенности от имени Марии Баталовой. Документы на государственную регистрацию права подавались в Росреестр нотариусом в соответствии с требованиями, установленными основами законодательства РФ о нотариате, а также федеральным законом, пояснили в пресс-службе.

Квартиры Баталова

По версии следствия, Дрожжина и ее муж Михаил Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. Они обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 млн рублей.

Кроме того, Дрожжина и Цивин обратились к своему знакомому нотариусу Дмитрию Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры. По данным следствия, нотариус изготовил договоры, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие дочери Баталова Марии доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в Первом Самотечном переулке и нежилое помещение, а затем удостоверил подписи потерпевших - Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко - без их присутствия. В результате семье Баталова был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей.

Ранее по иску прокуратуры Москвы, заявленному в интересах Марии Баталовой, суд признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с Дрожжиной.