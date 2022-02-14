Минкультуры приостановило общественное обсуждение проекта по традиционным ценностям

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ приостановило после критики сообщества общественное обсуждение проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, разработанного Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (Институтом наследия). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Минкультуры России приостанавливает общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в действующей редакции. <…> В обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - пояснили в ведомстве.

В Минкультуры уточнили, что будут выработаны новые подходы к подготовке и обсуждению документа, "позволяющие объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков".

В ходе общественного обсуждения нынешнего проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля, поступило 1 479 отзывов. В поддержку документа проголосовали 100 760 пользователей портала, а "против" - 78 928, уточнили в пресс-службе.

В текущем варианте документ относил к числу традиционных ценностей "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь ‎и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России". Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов проекта, "несет деятельность экстремистских ‎и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций".

Критика

Художественные руководители нескольких театров России ранее написали открытое письмо, в котором выразили поддержку главе Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину, выступившему с критикой по проекту Основ ‎государственной политики по сохранению и укреплению ‎традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В послании они отметили, что принятие документа "не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине". Руководители театров считают, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений.

7 февраля в Общественной палате РФ состоялась общественная экспертиза проекта. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, представляя позицию Русской православной церкви, предложил внести упоминание веры в Бога в перечень традиционных ценностей России.

Более 30 российских кинематографистов также обратились к Минкультуры с открытым письмом по поводу проекта. По их мнению, принятие документа в предлагаемом варианте может навредить культуре, предусмотренный в документе избыточный контроль на основе формальных признаков грозит упрощением и ухудшением качества отечественных фильмов и сериалов, потерей зрительского интереса.