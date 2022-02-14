В Казахстане назначили нового главного государственного санитарного врача

НУР-СУЛТАН, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Казахстана назначило Айжан Есмагамбетову на должность заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача республики. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба премьер-министра республики.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Есмагамбетова Айжан Серикбаевна назначена на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан - главного государственного санитарного врача", - говорится в сообщении.

Есмагамбетова родилась в 1972 году в Алма-Атинской области. С октября 2020 года и по настоящее время работала председателем комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения.